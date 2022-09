Hinnamnor nadchodzi. Niesie ulewy i porywisty wiatr

Największy w tym roku tajfun Hinnamnor przemieszcza się w poniedziałek nad Morzem Wschodniochińskim, zbliżając się do terytoriów Korei Południowej i Japonii. W obydwu krajach trwają ostatnie przygotowania przed uderzeniem żywiołu.

Jak poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA), tajfun Hinnamnor zbliża się do południowej części Półwyspu Koreańskiego oraz południowo-zachodnich wysp Japonii. Zjawisko niesie ze sobą wiatr, który w porywach osiąga do 216 kilometrów na godzinę, a także ulewne opady deszczu .

Najwyższy stopień alarmu

W poniedziałek władze Korei Południowej poinformowały o pierwszym od pięciu lat podniesieniu stopnia ostrzeżeń meteorologicznych przed tajfunem do najwyższego, czwartego poziomu. Zjawisko zbliżyło się do wyspy Czedżu, przynosząc ze sobą ulewny deszcz i silny wiatr. Zgodnie z prognozami, Hinnamnor ma uderzyć w ląd we wtorek rano lokalnego czasu na południowy zachód od portowego miasta Busan.