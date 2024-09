Helene stała się huraganem. Dla Florydy "czas ucieka"

Warunki zagrażające życiu

Helene jest na dobrej drodze, by dotrzeć na ląd w rejonie wybrzeża Zatoki Florydzkiej - prawdopodobnie w okolicach regionu geograficznego Big Bend - pod koniec czwartku. Kiedy dotrze do wybrzeża, może stać się huraganem kategorii trzeciej, znacznie wzmocnionym przez niezwykle ciepłe wody Zatoki Meksykańskiej.

Przygotowania na najgorsze

Gubernator Florydy Ron DeSantis poinformował, że co najmniej 3000 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Florydy jest gotowych do wsparcia działań związanych z Helene. Jak dodał, stan ma setki Starlinków do rozmieszczenia na wypadek utraty dostępu do internetu.