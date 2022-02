Obserwacje NASA. Największy krater uderzeniowy na Ziemi ma kształt półksiężyca

Badacze z całego świata sądzili dotychczas, że największą formacją, powstałą w wyniku uderzenia meteorytu, jest Xiuyan - krater położony w prowincji Liaoning w Chinach. Najnowsze obserwacje naukowców z NASA potwierdziły jednak, że mianem tym należy określać krater Yilan z chińskiej prowincji Heilongjiang. Co ciekawe, struktura ma kształt półksiężyca i może liczyć nawet 53 tysiące lat.

Formacja w kształcie półksiężyca położona w północno-wschodnich Chinach to największy krater na Ziemi, który powstał w wyniku uderzenia meteorytu.

Naukowcy Obserwatorium Ziemskiego NASA już w lipcu 2021 roku informowali, że struktura geologiczna w chińskiej prowincji Heilongjiang powstała w wyniku uderzenia skały kosmicznej. Zespół opublikował niedawno nowe badania dotyczące tego krateru. Światło dzienne ujrzały w czasopiśmie akademickim "Meteoritics and Planetary Science".

Specyficzna, granitowa warstwa

Krater Yilan ma około 1,85 kilometra średnicy i prawdopodobnie powstał około 46-53 tysięcy lat temu. By to określić, naukowcy skorzystali z datowania radiowęglowego węgla drzewnego i organicznych osadów jeziornych z tego miejsca. Oprócz tego wwiercono się w centrum formacji, by pobrać próbki osadów.