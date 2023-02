Powodzie w raju na Ziemi

Wyjątkowo wilgotny niż przynosi Hawajom trudną i dynamiczną pogodę. Intensywnie pada i wieje. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że miejscami mogło spaść nawet 500 litrów deszczu na metr kwadratowy. Władze apelują do mieszkańców, by pamiętali o zachowywaniu zasad bezpieczeństwa i przygotowali się na potencjalne powodzie i osuwiska.

Wszystkie hawajskie wyspy zostały objęte alertami dotyczącymi intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz potencjalnych powodzi. Zagrożenia pojawiły się w związku z wyjątkowo wilgotnym niżem.

Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS), na niektórych obszarach Hawajów w ciągu doby spadło od 100 do 200 litrów wody na metr kwadratowy. W górach Maui i Molokai odnotowano miejscami opady rzędu 500 l/mkw.

Konsekwencje ulew na Hawajach ENEX

Jak ostrzegają służby, powodzie i podtopienia najpoważniejsze w skutkach mogą okazać się na wyspie Hawa'i, zwanej także Big Island, oraz Maui. W związku ze spadkiem temperatury, na pierwszej z wymienionych istnieje też ryzyko wystąpienia śnieżyc w wyżej położonych regionach.

Dynamiczna będzie utrzymywać się co najmniej do końca weekendu. NWS nie wyklucza, że alerty przedłużone zostaną do poniedziałku.

Jedna osoba uratowana

Jak przekazano, co najmniej jedna osoba wymagała pomocy po tym, jak utknęła w swoim aucie, przejeżdżając przez rozlewiska. Do zdarzenia doszło w sobotę wczesnym rankiem w pobliżu Wood Valley na Hawai'i. Tamtejsze służby zaapelowały do wszystkich kierowców, by monitorowali warunki pogodowe i słuchali ostrzeżeń władz. Na głównej wyspie archipelagu zamknięte zostały niektóre drogi.

Służby na całych Hawajach nieustannie ostrzegają, że może dochodzić do powodzi błyskawicznych, a w wyżej położonych regionach także do osuwisk, nawet po ustąpieniu ulew. Mieszkańcy są proszeni o zachowywanie czujności i przygotowanie do potencjalnych kataklizmów.

Autor:kw

Źródło: ENEX, hawaiinewsnow.com, foxweather.com