Pływacy ścigali stado delfinów. Słono za to zapłacą

Pływacy z Hawajów ścigali i niepokoili stado delfinów długoszczękich. Na nagraniu z drona widać moment, w którym ludzie agresywnie gonią zwierzęta, próbując do nich podpłynąć. Sprawą natychmiast zajęły się stanowe i federalne służby.

"Ścigali, osaczali i niepokoili"

Jak podali funkcjonariusze, uwiecznieni na filmie ludzie "agresywnie ścigali, zaganiali i niepokoili zwierzęta", które uciekały na wszystkie strony. Strażnicy natychmiast przystąpili do interwencji i nakazali pływakom wrócić na brzeg. Nie skończyło się jednak na pouczeniu, gdyż stanowe i federalne organy zajmujące się ochroną dzikiej przyrody wszczęły dochodzenie.

Wysokie kary pieniężne

Zgodnie z obowiązującą w USA ustawą o ssakach morskich ich karmienie lub niepokojenie w naturalnym środowisku jest zakazane. Służby przypomniały także, że delfiny są dzikimi zwierzętami, co oznacza, że mogą być agresywne. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) podała, że naruszenie prawa może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 11 tysięcy dolarów, jak również pozbawieniem wolności do jednego roku.