Lowell nadciąga. Zamykają szkoły i biura na Hawajach
Lowell porusza się po Oceanie Pacyficznym. To huragan drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje z prędkością do 175 kilometrów na godzinę.
Według prognoz żywioł zmierza w kierunku Hawajów, gdzie ma dotrzeć na przełomie poniedziałku i wtorku lokalnego czasu. I choć żywioł nie zmierza bezpośrednio na ląd, meteorolodzy i tak ostrzegają przed ulewnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do lokalnych powodzi oraz osuwisk ziemi. Zagrożeniem będzie też bardzo silny wiatr.
- Przygotowujemy się na najgorsze. Traktujemy to tak, jakbyśmy szykowali się na bezpośrednie uderzenie - powiedział Elton Ushio z Agencji Zarządzania Kryzysowego na wyspie Kauai.
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Apele do mieszkańców
Gubernator Hawajów Josh Green podjął decyzję o zamknięciu uczelni oraz budynków administracji na wyspach Kauai, Niihau oraz Oahu. Lowell może tam przynieść opady sięgające nawet 600 litrów na metr kwadratowy. Łącznie ponad milion osób zostało objętych ostrzeżeniami przed nadciągającym huraganem. Do walki z potencjalnymi skutkami uderzenia żywioły skierowano żołnierzy Hawajskiej Gwardii Narodowej.
- Apeluję do wszystkich mieszkańców hrabstwa Kaua'i o pozostanie w domach, unikanie zbędnych podróży i przestrzeganie wszystkich oficjalnych instrukcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych - zaznaczył Green.
Miejscowe władze zaapelowały także o niezbliżanie się do linii brzegowych oraz przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie prądu. W ubiegłym miesiącu w pobliżu Hawajów znalazła się burza tropikalna Lola. Żywioł doprowadził wtedy do osuwisk ziemi na wyspie Hawai'i, gdzie zniszczonych zostało około 100 domów.
Redagował dd