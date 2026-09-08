Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lowell nadciąga. Zamykają szkoły i biura na Hawajach

|
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Źródło wideo: Reuters/Lowell
Źródło zdj. gł.: Reuters/NOAA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mieszkańcy Hawajów przygotowują się na niebezpieczną pogodę związaną z przejściem huraganu Lowell. Według prognoz żywioł ma przynieść ulewne opady deszczu oraz silny wiatr. Na niektórych wyspach archipelagu zamknięto uczelnie oraz biura administracji.

Lowell porusza się po Oceanie Pacyficznym. To huragan drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje z prędkością do 175 kilometrów na godzinę.

Według prognoz żywioł zmierza w kierunku Hawajów, gdzie ma dotrzeć na przełomie poniedziałku i wtorku lokalnego czasu. I choć żywioł nie zmierza bezpośrednio na ląd, meteorolodzy i tak ostrzegają przed ulewnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do lokalnych powodzi oraz osuwisk ziemi. Zagrożeniem będzie też bardzo silny wiatr.

- Przygotowujemy się na najgorsze. Traktujemy to tak, jakbyśmy szykowali się na bezpośrednie uderzenie - powiedział Elton Ushio z Agencji Zarządzania Kryzysowego na wyspie Kauai.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Wznawiają ruch lotniczy po erupcji wulkanu. Branża liczy straty

Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Źródło zdjęcia: Reuters/NOAA

Apele do mieszkańców

Gubernator Hawajów Josh Green podjął decyzję o zamknięciu uczelni oraz budynków administracji na wyspach Kauai, Niihau oraz Oahu. Lowell może tam przynieść opady sięgające nawet 600 litrów na metr kwadratowy. Łącznie ponad milion osób zostało objętych ostrzeżeniami przed nadciągającym huraganem. Do walki z potencjalnymi skutkami uderzenia żywioły skierowano żołnierzy Hawajskiej Gwardii Narodowej.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców hrabstwa Kaua'i o pozostanie w domach, unikanie zbędnych podróży i przestrzeganie wszystkich oficjalnych instrukcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych - zaznaczył Green.

Miejscowe władze zaapelowały także o niezbliżanie się do linii brzegowych oraz przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie prądu. W ubiegłym miesiącu w pobliżu Hawajów znalazła się burza tropikalna Lola. Żywioł doprowadził wtedy do osuwisk ziemi na wyspie Hawai'i, gdzie zniszczonych zostało około 100 domów.

Redagował dd

Źródło: Associated Press, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Hawajehuragan
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
Bolid rozświetlił niebo na zielono. "Co za petarda!"
Polska
Problemy na indonezyjskich lotniskach po erupcji wulkanu
Wznawiają ruch lotniczy po erupcji wulkanu. Branża liczy straty
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Upał
Upał w Polsce. IMGW wydał żółte alarmy
Prognoza
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
Świat
Tego domu nie dosięgnął pożar
Latami przygotowywali się na pożar. Gdy nadszedł ogień, ich dom ocalał
Świat
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Świat
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach
Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie
Świat
Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Ponad 1000 interwencji po wichurach. Ranni na dożynkach
Polska
Silny wiatr, noc
Nocne wichury. Są alarmy
Prognoza
Lokalnie pojawią się burze
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Nowe Grodziczno
Wielka ulewa z gradem. Nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom