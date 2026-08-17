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Hawaje. Uszkodzone domy, zniszczone drogi. Powodzie błyskawiczne, jakich "nie widzieliśmy nigdy wcześniej"

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Ulewy przyniesione przez huragan Lala znacznie podniosły poziom rzek na Hawajach
Hawaje po przejściu huraganu Lala
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JOSH USOVSKY/Reuters
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Hawaje mierzą się ze skutkami huraganu Lala. Żywioł uszkodził ponad 100 domów, zarówno w wyniku silnego wiatru, jak i powodzi błyskawicznych. Służby ratowały mieszkańców przed napierającą wodą. W najgorszym momencie prądu nie miało ponad 200 tysięcy odbiorców.

Huragan Lala nawiedził Hawaje w weekend. Wędrując po archipelagu, niósł wiatr przekraczający 100 kilometrów na godzinę, czyniąc poważne zniszczenia. Gubernator Hawajów Josh Green poinformował w niedzielę, że żywioł uszkodził co najmniej 100 domów.

Lala doprowadził do rozległych przerw w dostawie prądu. Jak wynika z danych portalu poweroutageus.com, w najgorszym momencie, tuż po północy w niedzielę lokalnego czasu, bez energii pozostawało niemal 220 tysięcy odbiorców. W niedzielę wieczorem prądu wciąż nie miało ponad 160 tys. klientów.

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Huragan Lala na Hawajach. "To prawdziwa katastrofa"

Huragan przyniósł nie tylko bardzo silny wiatr, lecz także intensywne opady deszczu. Jeden z urzędników państwowych powiedział, że Lala wywołał w południowej części wysp powodzie błyskawiczne, jakich "nie widzieliśmy nigdy wcześniej".

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Ulewy przyniesione przez huragan Lala znacznie podniosły poziom rzek na Hawajach
Źródło: JOSH USOVSKY/Reuters

CNN przekazał słowa Greena, który powiedział, że służby uratowały starszą kobietę po tym, jak woda zmyła jej dom. Gubernator dodał, że przez miejscowość Naalehu przepłynęła "rzeka". Ponadto zawaliła się droga i kilka małych mostów, co odcięło drogę do zamieszkiwanej przez około 2500 osób miejscowości Pahala na wyspie Big Island, znanej też jako Hawai'i. Znajduje się tam niewielki szpital, który po przejściu huraganu nie ma prądu.

- To po prostu straszne. To prawdziwa katastrofa - powiedziała stacji KHNL/KGMB Deborah Funai Brown, mieszkanka Pahali, relacjonując widok zapadającej się drogi. - Od zawsze tkwimy na kompletnym odludziu, więc kiedy tu jesteś, czujesz się trochę zapomniany, jakbyś był sam na wyspie - dodała.

Jeszcze w sobotę wieczorem Green przypisał huraganowi ofiarę śmiertelną - służby znalazły ciało w pojeździe. W niedzielę przyznał, że nie jest jednak jasne, czy za zgon odpowiada Lala. W trakcie huraganu znaleziono także drugie ciało, ale według Greena także nie wiadomo, czy do zgonu przyczynił się huragan.

Źródło: Reuters, CNN, KHNL/KGMB
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Tagi:
USAHawajeHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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