Mniszki śródziemnomorskie przejęły plażę na Hawajach

Ogrodzenie, znaki informacyjne i 24-godziny monitoring - to wszystko z myślą o foczej rodzinie, która pojawiła się na popularnej hawajskiej plaży Kaimana Beach. Każdy ich ruch bacznie obserwuje hawajski Departament Ziemi i Zasobów Naturalnych (Hawaii Department of Land and Natural Resource), a dodatkowo pracownicy na skuterach nadzorują morskie ssaki, gdy te zażywają kąpieli w oceanie. Młode szczenię przyszło na świat 14 kwietnia i jest obecnie karmione przez matkę.