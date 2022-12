Erupcja największego czynnego wulkanu świata Mauna Loa na Hawajach. Boska magia i strumienie lawy

Mauna Loa, największy na świecie aktywny wulkan, od kilku dni wyrzuca z siebie strumienie lawy oraz kłęby wulkanicznego gazu i popiołu. To pierwsza od 38 lat erupcja tego hawajskiego giganta. Okolice stały się atrakcją turystyczną, przyciągającą licznych obserwatorów. Władze potwierdzają co prawda, że nie ma konieczności ewakuacji ani bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, ale proszą o zachowanie ostrożności.

Mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo

Jak podała Hawajska Agencja Zarządzania Kryzysowego, na Big Island otwarte zostały dwa schrony dla osób, które zdecydują się tymczasowo opuścić domy, ale nie wydano nakazów ewakuacji. Agencja jest zdania, że lawa prawdopodobnie nie zbliży się do ludzkich siedzib. Połowa spośród wszystkich zarejestrowanych erupcji Mauna Loa ograniczała się do szczytu wulkanu. Mieszkańcy zostali jednak poinformowani o potencjalnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą żywioł.

Wulkan stał się atrakcją turystyczną

- To jest po prostu niesamowite, że mamy szansę zobaczyć to za naszego życia - opowiedziała jedna z mieszkanek archipelagu. - Widzimy, jak Mauna Loa w końcu wybucha, a bogini Pele roztacza swoją magię. Jest to dość spektakularne - stwierdziła.

- To przerażające, że strumienie lawy z Mauna Loa mogą dotrzeć do każdej strony wyspy - uznała inna mieszkanka Big Island. - Możliwość zobaczenia takiego zjawiska uczy jednak pokory. To być może jedyna szansa w życiu, by je zaobserwować. Zobaczymy, jak długo potrwa erupcja, a jeśli będzie kolejna, to kto wie, kiedy to nastąpi - podsumowała.