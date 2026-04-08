Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty

Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy

Niecały miesiąc po tym, jak dwa niże Kona nawiedziły Hawaje i doprowadziły do gwałtownych powodzi na wyspach Maui i Oahu, kolejny żywioł zagraża temu archipelagowi. Może on przynieść bardzo obfite opady deszczu regionom, które niedawno ucierpiały w powodziach - podał amerykański serwis pogodowy FOX Weather. Dodał, że od wtorku do środy w hrabstwie Hawai'i spadło już niemal 290 litrów deszczu na metr kwadratowy. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami. Alerty obowiązują na wszystkich wyspach i ważne będą do piątku.

Możliwe powodzie

Z prognoz meteorologów wynika, że w niektórych regionach wyspy Hawai'i, największej w archipelagu Hawajów, może spaść ponad 300 l/mkw. Na pozostałych wyspach spodziewane są opady rzędu 130-200 l/mkw. Jak donoszą eksperci, tak duże opady mogą doprowadzić do powodzi, a także osunięć ziemi.

Jak podaje serwis FOX Weather, gwałtowna aura może doprowadzić do licznych utrudnień - między innymi mogą zostać zamknięte drogi.

Według Amerykańskiej Krajowej Służby Meteorologicznej, wraz z przesuwaniem się niżu Kona w kierunku lądu, mają wystąpić silne porywy wiatru, sięgające 80 kilometrów na godzinę.

Burza Kona

Kona to charakterystyczne dla archipelagu Hawajów zjawisko pogodowe, które formuje się zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze.