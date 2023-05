Rekin zaatakował wędkarza na Hawajach. "To coś rzuciło się na kajak"

Rekin tygrysi zaatakował kajak, w którym siedział wędkarz. Do zdarzenia doszło kilka kilometrów od brzegu hawajskiej wyspy Oahu. - Miałem szczęście, że to sfilmowałem - powiedział Scott Haraguchi, który nagrał swe bliskie spotkanie z rekinem.

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 maja, kilka kilometrów od brzegu hawajskiej wyspy Oahu. Scott Haraguchi łowił ryby w kajaku, kiedy zaatakował rekin tygrysi zwany też żarłaczem tygrysim. Mężczyzna opowiadał, że poczuł się, jakby grał w filmie "Szczęki". Dramatyczne wideo z tego zdarzenia uchwycił dzięki kamerze GoPro, którą rejestrował swoją wyprawę wędkarską. - Miałem szczęście, że to sfilmowałem - przyznał Haraguchi.

Rekin tygrysi ( Galeocerdo cuvier ) żyje głównie w wodach strefy tropikalnej i umiarkowanej, szczególnie często można go spotkać wokół wysp centralnego Pacyfiku.

- Usłyszałem narastający szum, jakby łódź z wyłączonym silnikiem płynęła w moją stronę. Zobaczyłem pod wodą coś dużego. Przemknęła mi przez głowę myśl, że to morski żółw. Ale to coś rzuciło się na kajak, wtedy zrozumiałem, że to rekin tygrysi - relacjonował wędkarz.