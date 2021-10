Ulewy w Walii. Są ranni i ofiary śmiertelne

Ofiary były częścią zespołu dziewięciu osób, które postanowiły udać się na wycieczkę do Pembrokeshire, aby popływać na deskach. Pozostałe pięć osób zostało uratowanych - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ogromna akcja ratunkowa

Według relacji policji, jeden ze świadków tragedii postanowił wskoczyć do wody, by ocalić członków grupy. Udało mu się bezpiecznie wydostać. Trwa dochodzenie w sprawie tego wypadku.

Jak podały lokalne media, cała grupa należała do organizacji sportowej South Wales Paddle Boarders z siedzibą w Port Talbot. Dodano, że w wyprawie miała brać udział jeszcze jedna kobieta, jednak wycofała się rano, ponieważ była zaniepokojona warunkami pogodowymi.

W akcję ratunkową zaangażowanych było ponad 20 policjantów i 30 strażaków, w tym także wyspecjalizowani technicy ratownictwa wodnego. Do przeszukiwania brzegów i rzeki użyto dwóch łodzi straży pożarnej, a także śmigłowce.

Zaskoczeni przez ulewę

- Wydaje się, że, niestety, grupa została złapana przez ulewę i to właśnie to doprowadziło do tragedii - mówił Thomas Tudor.