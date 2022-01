Dwa trzęsienia ziemi na Haiti. Są ofiary śmiertelne

Dwa trzęsienia ziemi odnotowano w poniedziałek na Haiti. Według amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), wstrząsy wystąpiły na zachód od stolicy Port-au-Prince. Zginęły co najmniej dwie osoby.

W dwóch trzęsieniach ziemi, które w poniedziałek nawiedziły południowo-zachodnią części Haiti, zginęły co najmniej dwie osoby. Wstrząsy zniszczyły ponad 35 domów.

Do pierwszego trzęsienia doszło okkoło godziny 7 rano (13 polskiego czasu). Miało magnitudę 5,3. Prawie godzinę później nastąpiło drugie, niewiele słabsze - 5,1. Według amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), oba wstrząsy wystąpiły na zachód od stolicy Haiti Port-au-Prince.

Ofiary śmiertelne

Władze haitańskie przekazały, że dwie osoby zostały ranne. Yves Bosse, urzędnik z departamentu Nippes, gdzie doszło do wstrząsów, powiedział w rozmowie z Associated Press, że jedna z ofiar śmiertelnych zmarła, gdy w kopalni piasku wskutek wstrząsów osunęła się ziemia. Okolica została sparaliżowana - firmy i szkoły zamknięto na dzień. "Ludzie boją się wrócić do swoich domów" - wyznał Bosse.