Domy zmiecione z powierzchni ziemi. Wydobyto sześć ciał, są zaginieni

Co najmniej sześć osób zginęło, a 13 uważa się za zaginione po tym, jak w stolicy Gwatemali doszło do gwałtownej powodzi - poinformowała agencja Reutera. Wśród ofiar jest dziecko.

Trwa akcja ratunkowa

Jak przekazał Sergio Cabanas z miejskiej straży pożarnej w trakcie trwającej akcji ratunkowej wydobyto co najmniej sześć ciał. Wśród ofiar śmiertelnych jest jedno dziecko i pięcioro dorosłych. Władze poinformowały, że 13 osób jest zaginionych, z czego co najmniej 10 to osoby nieletnie.