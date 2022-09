Gwatemala. Leje krasowe w jezdni. Zaginęły matka i 15-letnia córka

Matka i córka poszukiwane, ojciec uratowany

Jak twierdzą media, zaginione to matka i córka, jadące samochodem wchłoniętym w potężne zapadlisko. Podróżujący z nimi mężczyzna - ojciec rodziny - znalazł się wśród uratowanych, wydobytych z jamy jeszcze w niedzielę.

Rodzina zaginionych: nie mamy nadziei

- Czekamy, ale myślę, że nie żyją. Nie mamy już nadziei, bo minęło dużo czasu. Ale nawet jeśli (nie uda się ich znaleźć), to można wydobyć ciała i zorganizować właściwy pochówek – dodała.

Częste, niebezpieczne zjawisko

Leje krasowe to dość powszechne zjawisko w tych okolicach. W 2007 roku gigantyczne zapadlisko nagle pochłonęło wiele domów, zabijając - według różnych źródeł - trzy do pięciu osób. Jeszcze tragiczniejszy był bilans katastrofy z 2010 roku, kiedy ofiar śmiertelnych było co najmniej 15.