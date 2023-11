Domy zawisły nad przepaścią. Szukają sześciu osób

W Gwatemali trwają poszukiwania sześciu osób, w tym dwójki dzieci, po tym, jak w stolicy kraju doszło do potężnego osuwiska. Domy znalazły się nad przepaścią.

Gwatemala. Akcja poszukiwawcza

W Gwatemali osuwiska są stałym zagrożeniem podczas pory deszczowej, która trwa do listopada. Według ekspertów problemy z dostępem do mieszkań dla mieszkańców o niskich dochodach przyczyniają się do budowy nieformalnych osiedli, często w miejscach podatnych na klęski żywiołowe.