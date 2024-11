Powódź błyskawiczna, do której doszło w niedzielę, spowodowała rozległe szkody. Po silnej ulewie wylały potoki, a drogi wyglądały jak rwące rzeki. Lokalni urzędnicy poinformowali o zniszczeniu ponad 100 hektarów upraw.

W blisko 200-tysięcznym mieście Tarija, stolicy departamentu o tej samej nazwie, podtopionych zostało kilkanaście dzielnic. Zalane zostały ulice, domy, sklepy oraz samochody. - To, co się tutaj stało, to kompletna katastrofa - mówił jeden z mieszkańców.