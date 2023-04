Gwałtowne burze i tornada w USA. 33-latek rażony piorunem, grad wielkości grejpfrutów

Porażeni piorunem i ranni

W czwartek przed południem 33-letni mężczyzna został porażony piorunem na molo w mieście Panama City Beach na Florydzie, gdy silna burza przetoczyła się to miasto - podała miejscowa policja. W hrabstwie Brevard w tym samym stanie, ale dzień wcześniej, dorosły i dziecko zostali ranni w wyniku gwałtownych burz. Silny wiatr przewrócił pojazd z czterema pasażerami w środku - poinformował Don Walker, rzecznik straży pożarnej hrabstwa Brevard. Dodał, że dziecko trafiło do szpitala, a dorosły został zabrany do centrum urazowego i jest w stabilnym stanie. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że podczas zdarzenia wiatr osiągał prędkość prawie 100 kilometrów na godzinę.