Jedli obiad, gdy do lokalu wdarła się woda. "Podłoga zaczęła się podnosić"

Półwysep Iberyjski opanowała fala nadzwyczajnych upałów, ale gorąca pogoda to nie jedyny problem, z jakim zmagają się jego mieszkańcy. Przez część Kraju Basków przeszedł w poniedziałek chłodny front atmosferyczny, który spowodował gwałtowne ulewy i lokalne podtopienia.

Od kilku dni temperatura powietrza na baskijskim wybrzeżu Gipuzkoa sięga 30 stopni Celsjusza. Podobnie ciepły miał być poniedziałek, ale w godzinach popołudniowych przez prowincję przeszedł chłodny front atmosferyczny. Przyniósł on ze sobą silny wiatr i deszcz znad Zatoki Biskajskiej. W efekcie temperatura spadła do 15 st. C w ciągu godziny, a gwałtowne deszcze zalały ulice San Sebastian i innych miast regionu.