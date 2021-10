WHO: w 2020 roku nastąpił największy wzrost śmiertelności z powodu gruźlicy od 10 lat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w ubiegłym roku odnotowano największy od 10 lat wzrost śmiertelności z powodu gruźlicy. Przyczyną ma być zmniejszenie inwestycji na rzecz walki z chorobą.

Liczba osób, które zmarły na gruźlicę, wzrosła na świecie po raz pierwszy od 10 lat - poinformowała w czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Stało się tak głównie dlatego, że mniej osób zbadano i skierowano na leczenie, ponieważ środki zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

WHO: raport o gruźlicy

W swym wstępnym raporcie WHO podała, że w 2020 roku na gruźlicę zmarło 1,5 miliona osób, co stanowi wzrost w stosunku do 1,4 miliona śmiertelnych ofiar tej choroby w 2019 roku. W ubiegłym roku zdiagnozowano gruźlicę u znacznie mniejszej liczby osób - 5,8 miliona wobec 7,1 miliona przypadków zdiagnozowanych rok wcześniej.