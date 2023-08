Turystyczna miejscowość pod masami błota. Nie żyje co najmniej 11 osób

Pomaga wojsko

Do katastrofy doszło w czwartek. Ogromne masy ziemi osunęły się na turystyczną miejscowość, przykrywając budynki i domki kempingowe. Jak informują media, cytując geologów, to katastrofa na niespotykaną dotąd w tym regionie skalę, osunęło się ponad pięć milionów metrów sześciennych ziemi.

Gruzja. Premier zapowiada żałobę narodową

W internecie można znaleźć wezwania do wolontariuszy, posiadających drony z kamerami termowizyjnymi, by pomogli w poszukiwaniach. Według kanału Newsgeorgia policja nie dopuszcza do poszukiwań ochotników, tłumacząc to zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.