Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Groźna pogoda w Hiszpanii. Szukają kierowcy furgonetki

Samochód znaleziony w wodzie
Hiszpania zmaga się z groźną pogodą
Źródło: ENEX
Hiszpania od kilku dni zmaga się z niebezpieczną pogodą. W piątek najgroźniej było na północy kraju, gdzie intensywnie padało. Strażacy szukają kierowcy auta, które zostało znalezione w rzece.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Od kilku dni w Hiszpanii panuje niebezpieczna pogoda. W środę nad Wyspy Kanaryjskie dotarła burza Regina, przynosząc silny wiatr, który na północnym wybrzeżu momentami przekraczał 100 kilometrów na godzinę.

Strażacy szukają kierowcy furgonetki

W kolejnych dniach groźna aura nawiedziła inne rejony kraju. W piątek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia na wschodzie i na północy. Miejscami miały one pomarańczowy kolor.

Tak było w Katalonii. W okolicach miasta Girona, zgodnie z prognozami, miejscami w piątek miało spaść do 100 litrów na metr kwadratowy, co może doprowadzić do podtopień. Obrona cywilna rozpoczęła przygotowania i poprosiła mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Katalońska gazeta "El Periodico" poinformowała, że w miejscowości Llinars del Valles strażacy poszukują kierowcy furgonetki, która została znaleziona w rzece Giola. W okolicach miasta Ripoll intensywny deszcz doprowadził do osuwiska, które uwięziło kierowcę w aucie. Strażakom udało się go uratować.

Niebezpieczna pogoda będzie trwać

Na południowo-wschodnim wybrzeżu w piątek większym zagrożeniem od opadów był silny wiatr. Wiał z prędkością do 60-70 kilometrów na godzinę, powodując wysokie fale. AEMET ostrzegało, że w okolicach Murcji i Alicante mogą mieć one wysokość do czterech metrów.

Jak przekazał rzecznik AEMET Ruben del Campo, pogoda w wielu regionach Hiszpanii będzie niebezpieczna także w sobotę. Największe ulewy są spodziewane we wschodniej Katalonii, północnej Walencji i Kantabrii. Aura ma się poprawić w niedzielę, choć na północy nadal ma mocno padać.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: El Pais, El Periodico, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: bomberscat/x.com

Udostępnij:
Tagi:
Hiszpaniaulewy
Czytaj także:
Pożary w Kalifornii w 2017 roku
Ten niebezpieczny trend nasilił się znacząco w ostatniej dekadzie
Nauka
Noc, mróz, przymrozek
Noc będzie pogodna, ale nie bez mrozu
Prognoza
Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
"Rozmawiały przez telefon, nagle połączenie się urwało". Matka z córką zginęły
Świat
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
Prognoza
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
Smog
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
Nauka
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
Prognoza
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
Ciekawostki
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Prognoza
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
Prognoza
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Świat
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom