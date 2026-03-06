Groźna pogoda w Hiszpanii. Szukają kierowcy furgonetki

Hiszpania zmaga się z groźną pogodą Źródło: ENEX

Od kilku dni w Hiszpanii panuje niebezpieczna pogoda. W środę nad Wyspy Kanaryjskie dotarła burza Regina, przynosząc silny wiatr, który na północnym wybrzeżu momentami przekraczał 100 kilometrów na godzinę.

Strażacy szukają kierowcy furgonetki

W kolejnych dniach groźna aura nawiedziła inne rejony kraju. W piątek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia na wschodzie i na północy. Miejscami miały one pomarańczowy kolor.

Tak było w Katalonii. W okolicach miasta Girona, zgodnie z prognozami, miejscami w piątek miało spaść do 100 litrów na metr kwadratowy, co może doprowadzić do podtopień. Obrona cywilna rozpoczęła przygotowania i poprosiła mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Katalońska gazeta "El Periodico" poinformowała, że w miejscowości Llinars del Valles strażacy poszukują kierowcy furgonetki, która została znaleziona w rzece Giola. W okolicach miasta Ripoll intensywny deszcz doprowadził do osuwiska, które uwięziło kierowcę w aucie. Strażakom udało się go uratować.

Treballem amb 16 dotacions #bomberscat (amb #GRAESub i helicòpter #MAER) a Llinars del Vallès on hem rebut, a les 14.32h, l'avís d'un vehicle a la riera Giola. Hem accedit a l'interior, on no hem localitzat ningú. Iniciem la recerca del conductor.@mossos Policia @ajllinarsvalles pic.twitter.com/UbVdFaD02x — Bombers (@bomberscat) March 6, 2026 Rozwiń

Niebezpieczna pogoda będzie trwać

Na południowo-wschodnim wybrzeżu w piątek większym zagrożeniem od opadów był silny wiatr. Wiał z prędkością do 60-70 kilometrów na godzinę, powodując wysokie fale. AEMET ostrzegało, że w okolicach Murcji i Alicante mogą mieć one wysokość do czterech metrów.

Jak przekazał rzecznik AEMET Ruben del Campo, pogoda w wielu regionach Hiszpanii będzie niebezpieczna także w sobotę. Największe ulewy są spodziewane we wschodniej Katalonii, północnej Walencji i Kantabrii. Aura ma się poprawić w niedzielę, choć na północy nadal ma mocno padać.

