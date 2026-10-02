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Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy

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Powódź na Krecie
Powódź na Krecie
Źródło wideo: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS
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Kreta zmaga się z epizodem niebezpiecznej pogody. Kolejne ulewy wywołują powodzie, a woda wlewa się do domów i na pola uprawne. W piątek groźnie było także w okolicach Aten, gdzie z powodu silnego wiatru nie kursowały promy.

W środowy wieczór na Krecie popsuła się pogoda. Mocno padać zaczęło w górzystej gminie Milopotamos w środkowej części wyspy. W czwartek zawalił się tam fragment jednego z mostów, a do koryta rzeki spadł samochód. Dwie osoby trafiły do szpitala. W gminie Retimno, również w środkowej Krecie, śmierć poniósł rolnik, który prawdopodobnie próbował przekroczyć wezbraną rzekę.

Woda zalewała domy i pola na Krecie

W piątek mieszkańcy Zoniany w gminie Milopotamos borykali się z powodzią drugi dzień z rzędu. Potok przepływający przez miejscowość ponownie wystąpił z brzegów, a woda dostała się do domów. Według władz zapanowała jeszcze gorsza sytuacja niż w czwartek.

- W wielu częściach gminy występują problemy, rzeki wylały, a sytuacja jest trudna. Staramy się pomagać ludziom i usuwać zniszczenia w domach przy pomocy ciężkiego sprzętu - powiedział Jorgos Klados, przewodniczący gminy Milopotamos, w rozmowie z lokalną gazetą "Patris".

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Powódź na Krecie
Powódź na Krecie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS

W gminie Oropedio Lasitiu na zachodzie Krety ulewy sięgające 250 litrów na metr kwadratowy zniszczyły wiele upraw. Jak opisuje dziennik "Proto Thema", pola zamieniły się w jeziora. Jorgos Atanasakis, burmistrz Oropedio Lasitiu wezwał mieszkańców do pozostania w domach i trzymania się z dala od pól uprawnych. Znaczna część gminy pozostawała w piątek bez prądu.

Groźna pogoda zapanowała nie tylko na Krecie. Z powodu silnego wiatru, osiągającego nawet dziewiąty stopień w skali Beauforta, nie kursowały promy z trzech portów w pobliżu Aten: Pireusu, Rafiny i Lawrio. Anulowano między innymi piątkowe rejsy na Kretę. Operatorzy promowi poinformowali, że odwołania i opóźnienia mogą pojawić się także w sobotę.

Źródło: Proto Thema, Kathimerini
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Tagi:
GrecjaPowódź
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