Nie odpływały. Część z nich zginęła

Stado grindwali utknęło na brzegu, mieszkańcy ruszyli na pomoc

Przy plaży Mbadokai znajdującej się na wschód od indonezyjskiej wyspy Bali w archipelagu Małych Wysp Sundajskich utknęło stado liczące 55 grindwali długopłetwych. Jak poinformował dziennik "Jakarta Post", ochotnikom, żołnierzom i policjantom udało się ocalić 34 z nich.

Szef lokalnego biura Krajowej Agencji Ochrony Wód Imam Fauzi poinformował, że mieszkańcy usiłowali skierować zwierzęta z powrotem na głębsze wody, ale grindwale wielokrotnie zawracały w kierunku brzegu, aż w końcu utknęły na mieliźnie. Problemem były również rozmiary zwierząt, które mierzyły do sześciu metrów i ważyły do dwóch i pół tony.

Plaża Mbadokai, Indonezja Źródło: AFP/East News

Zwierzęta nie mogły odpłynąć w głąb morza

Jak ocenił Fauzi, przyczyną tego nietypowego zachowania mogły być silne prądy występujące przy brzegu, które doprowadziły do utknięcia na mieliźnie przywódcy stada. Jak wyjaśnił specjalista, grindwale podróżują w zwartych grupach i w dużej mierze polegają na przywództwie dominującego osobnika.

- Jeśli przywódca utknie na mieliźnie, reszta grupy może pójść w jego ślady i również wylądować na plaży - wskazał Fauzi.

Zarówno w nawigacji, jak i w celu komunikowania się ze sobą, grindwale używają echolokacji. Zakłócenia tego systemu mogą wynikać ze zmian prądów oceanicznych, a także z działalności człowieka, w tym hałasu generowanego przez statki czy eksploatacji zasobów morskich.

Szef indonezyjskiej organizacji Forum na rzecz Środowiska Yuvensius Stefanus Nonga zaapelował do rządu o przeprowadzenie kompleksowego śledztwa. - Wszystkie potencjalne przyczyny muszą zostać dokładnie zbadane, zwłaszcza że Wschodnie Małe Wyspy Sundajskie leżą na głównym korytarzu migracyjnym łączącym Ocean Spokojny i Indyjski, z którego co roku korzysta wiele gatunków wielorybów i delfinów - powiedział.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk