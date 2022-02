Woda z lodu, który stopniał na Grenlandii, zalałaby całe Stany Zjednoczone półmetrową warstwą

Zalałoby całe Stany Zjednoczone

Według nowych danych satelitarnych zebranych przez Polar Portal - cztery duńskie rządowe instytucje badawcze - Grenlandia straciła ponad 5,100 miliarda ton lodu w ciągu ostatnich 20 lat. To wystarczyłoby, by zalać całe Stany Zjednoczone wodą o wysokości 0,5 metra.

Dane zespołu obejmują okres od kwietnia 2002 do sierpnia 2021 roku i opierają się na obserwacjach wykonanych przez satelity Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE). Mierzą one zmiany w grawitacji na całym świecie, które odzwierciedlają, jak dana masa jest rozmieszczona na planecie w określonym czasie. Jest to szczególnie przydatne do szacowania zmian w masie lodu - uważa zespół Portalu Polarnego.