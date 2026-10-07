Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata

|
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Rekin w wodach Oceanu Południowego
Źródło wideo: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre/Inkfish/Kelpie Geoscience
Źródło zdj. gł.: Dotted Yeti/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rekiny polarne dają się we znaki grenlandzkim rybakom, dlatego też na wyspie trwa debata nad tym, jak zapobiec stratom generowanym przez ryby zbliżające się do kutrów. Choć odstąpiono od pomysłu odłowu zwierząt, które mogą żyć nawet kilkaset lat, na Grenlandii istnieje potrzeba, by uregulować tę kwestię.

Rekin polarny (Somniosus microcephalus) to jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców wód Arktyki i północnego Atlantyku. Gatunek ten znany jest jako "najpowolniejszy rekin świata", ponieważ osobniki przez większość czasu poruszają się z prędkością niewiele powyżej kilometra na godzinę. To duże drapieżniki polujące na ryby, na przykład halibuty czy dorsze. Te przyzwyczajenia żywieniowe sprawiły, że rekiny stały się sporym problemem dla grenlandzkich rybaków.

>>>CZYTAJ TEŻ: Usunęli szczątki wieloryba, pojawiły się rekiny

Ogromne straty finansowe

Jak podał portal "The Guardian", w poszukiwaniu pożywienia rekiny polarne często zapuszczają się w okolice kutrów rybackich. Duże, ciężkie drapieżniki często zrywają sznury haczykowe, które wykorzystywane są do połowów. Henrik Jensen, który łowi ryby w pobliżu miasta Ilulissat, opowiadał, że zwierzęta generują ogromne straty.

- W tym roku straciłem jakieś sześć tysięcy haczyków. Czasami dzienne straty sięgają 30 tysięcy koron duńskich [ok. 17,6 tys. PLN - przyp. red.] - opowiadał.

Władze gminy Avannaata, której Ilulissat jest stolicą, na początku roku zastanawiały się nad wprowadzeniem planu uśmiercenia tysiąca drapieżników. Zakładał on rekompensatę w wysokości 300 DKK (ok. 175 PLN) za serce zwierzęcia. Ostatecznie plan został odrzucony po tym, jak rząd zakwestionował jego zgodność z prawem, jednak według "The Guardian" w przyszłości niewykluczone będą kolejne próby zmniejszenia populacji.

Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Źródło zdjęcia: Dotted Yeti/Shutterstock

>>>CZYTAJ TEŻ: Znaleźli martwe białuchy arktyczne

Nie tylko rekiny

Plany odłowienia części rekinów niepokoją jednak przyrodników. Grenlandzka fundacja na rzecz ochrony mórz Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) przekazała, że działanie to byłoby bezzasadne. Rekiny polarne przez cały rok migrują, więc na miejsce uśmierconych osobników prawdopodobnie przypłynęłyby nowe. Plan nie przekonał również niektórych rybaków - Jensen wyjaśnił, że do ich odławiania niezbędne są silniejsze linki i haczyki, co generuje dodatkowe koszty.

Eksperci wyjaśnili, że powoli pływający i długowieczny rekin polarny - jego długość życia oceniana jest na co najmniej 250 lat - równie powoli osiąga dojrzałość płciową. Zwierzęta zaczynają rozmnażać się w wieku około 150 lat. Oznacza to, że populacja tego gatunku odnawia się niezwykle powoli i nie odbuduje się szybko po przeprowadzeniu odłowienia. Rekiny polarne uznawane są obecnie za gatunek narażony na wyginięcie.

Jensen zwrócił uwagę, że rekiny polarne nie zawsze są winne strat. W wodach dookoła Grenlandii coraz większym problemem stają się porzucone liny i sieci oraz zgubiony sprzęt. Takie sieci zwijają się w gęste, ciężkie kłęby, w które bardzo łatwo zaplątują się kolejne linki.

Eksperci z ONKN wskazali, że problem można rozwiązać w skuteczniejszy sposób niż odłów. Jako przykład przywołali Halibut Greenland, spółdzielnię przetwórstwa rybnego z Ilulissat, która przeznacza środki na usuwanie porzuconych sieci w tym rejonie. Zaproponowali również program odszkodowań dla rybaków za utratę narzędzi połowowych, a także testy akustycznych środków odstraszających rekiny.

Źródło: The Guardian, Oceans North Kalaallit Nunaat, Save Our Seas Foundation
Udostępnij:
Tagi:
GrenlandiazwierzętaOchrona zwierząt
Czytaj także:
Wiatr, parasol
Ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie już w nocy
Prognoza
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody
Świat
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Prognoza
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Z kranu leci woda "podobna do smoły"
Świat
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
Świat
Pies Morcho był uwięziony w wezbranej rzece, Chile
Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy
Świat
Smog z Borneo pochłonął Kuala Lumpur, Malezja
Tak źle nie było od ponad dekady. To "klęska dla tego regionu"
Świat
Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
"Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii
Świat
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
Prognoza
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Świat
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
Ciekawostki
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
Świat
Ulewy doprowadziły do poważnych zalań w meksykańskim stanie Nuevo Leon
Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Halny podgrzeje południe Polski - może być i 27 stopni. Co jeszcze widać w prognozie
Prognoza
Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Zmiana na Pacyfiku. Kluczową rolę odegrała pewna umowna linia
Świat
Szop pracz (Procyon lotor)
Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat
Świat
Gradobicie w Bogocie
"Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy
Świat
Rogatki na przejeździe kolejowym w Gdańsku Oruni zamknęły się w ostatniej chwili. "Mogło dojść do tragedii"
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe, refleks maszynisty
TVN24
Lodowiec
Kurczy się na naszych oczach. Może zniknąć w ciągu kilku dni
Świat
Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
"Znaleźliśmy ich, ale było za późno. Byli tam już ponad półtorej godziny"
Świat
przemyt
Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt
Świat
Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie
Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"
Świat
Zniszczenia po katastrofalnej powodzi w Nepalu
Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową
Świat
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
"Pięknie" i niepokojąco". Tak wyglądają kanały w Gandawie
Świat
Deszcz, ulewy, jesień
Widać wyraźną zmianę w pogodzie
Prognoza
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
Polska
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
Polska
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Los Angeles się smaży
Świat
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
Polska
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom