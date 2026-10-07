Świat Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata Agnieszka Stradecka |

Rekin w wodach Oceanu Południowego Źródło wideo: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre/Inkfish/Kelpie Geoscience Źródło zdj. gł.: Dotted Yeti/Shutterstock

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Rekin polarny (Somniosus microcephalus) to jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców wód Arktyki i północnego Atlantyku. Gatunek ten znany jest jako "najpowolniejszy rekin świata", ponieważ osobniki przez większość czasu poruszają się z prędkością niewiele powyżej kilometra na godzinę. To duże drapieżniki polujące na ryby, na przykład halibuty czy dorsze. Te przyzwyczajenia żywieniowe sprawiły, że rekiny stały się sporym problemem dla grenlandzkich rybaków.

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Ogromne straty finansowe

Jak podał portal "The Guardian", w poszukiwaniu pożywienia rekiny polarne często zapuszczają się w okolice kutrów rybackich. Duże, ciężkie drapieżniki często zrywają sznury haczykowe, które wykorzystywane są do połowów. Henrik Jensen, który łowi ryby w pobliżu miasta Ilulissat, opowiadał, że zwierzęta generują ogromne straty.

- W tym roku straciłem jakieś sześć tysięcy haczyków. Czasami dzienne straty sięgają 30 tysięcy koron duńskich [ok. 17,6 tys. PLN - przyp. red.] - opowiadał.

Władze gminy Avannaata, której Ilulissat jest stolicą, na początku roku zastanawiały się nad wprowadzeniem planu uśmiercenia tysiąca drapieżników. Zakładał on rekompensatę w wysokości 300 DKK (ok. 175 PLN) za serce zwierzęcia. Ostatecznie plan został odrzucony po tym, jak rząd zakwestionował jego zgodność z prawem, jednak według "The Guardian" w przyszłości niewykluczone będą kolejne próby zmniejszenia populacji.

Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe Źródło zdjęcia: Dotted Yeti/Shutterstock

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Nie tylko rekiny

Plany odłowienia części rekinów niepokoją jednak przyrodników. Grenlandzka fundacja na rzecz ochrony mórz Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) przekazała, że działanie to byłoby bezzasadne. Rekiny polarne przez cały rok migrują, więc na miejsce uśmierconych osobników prawdopodobnie przypłynęłyby nowe. Plan nie przekonał również niektórych rybaków - Jensen wyjaśnił, że do ich odławiania niezbędne są silniejsze linki i haczyki, co generuje dodatkowe koszty.

Eksperci wyjaśnili, że powoli pływający i długowieczny rekin polarny - jego długość życia oceniana jest na co najmniej 250 lat - równie powoli osiąga dojrzałość płciową. Zwierzęta zaczynają rozmnażać się w wieku około 150 lat. Oznacza to, że populacja tego gatunku odnawia się niezwykle powoli i nie odbuduje się szybko po przeprowadzeniu odłowienia. Rekiny polarne uznawane są obecnie za gatunek narażony na wyginięcie.

Jensen zwrócił uwagę, że rekiny polarne nie zawsze są winne strat. W wodach dookoła Grenlandii coraz większym problemem stają się porzucone liny i sieci oraz zgubiony sprzęt. Takie sieci zwijają się w gęste, ciężkie kłęby, w które bardzo łatwo zaplątują się kolejne linki.

Eksperci z ONKN wskazali, że problem można rozwiązać w skuteczniejszy sposób niż odłów. Jako przykład przywołali Halibut Greenland, spółdzielnię przetwórstwa rybnego z Ilulissat, która przeznacza środki na usuwanie porzuconych sieci w tym rejonie. Zaproponowali również program odszkodowań dla rybaków za utratę narzędzi połowowych, a także testy akustycznych środków odstraszających rekiny.