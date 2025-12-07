Grecja. Znów przyszły niszczycielskie burze. "Woda wdziera się do naszych domów"

Burza Byron doprowadziła do powodzi w Grecji Źródło: Reuters

W piątek przez znaczną część Grecji przeszła burza Byron. Przyniosła potężne ulewy, które wymusiły zamknięcia szkół, zakłóciły funkcjonowanie usług publicznych oraz spowodowały znaczne utrudnienia w transporcie.

W środkowej Grecji, w regionie Tesalia, silne opady spowodowały wystąpienie z brzegów rzeki Enipeas. Woda zalała pobliską wioskę Anochori w pobliżu miasta Farsala, wdzierając się na ulice, podwórza i do domów. Zalała także pojazdy i odcięła dostęp do pobliskiej wsi Katochori. Władze wydały alarm i zaleciły mieszkańcom, aby przenieśli się na wyżej położone tereny.

W sobotę mieszkańcy Anochori wypompowywali wodę ze swoich podwórek i piwnic. Jeden z nich, Chryzostomos Papakonstantinu wyjaśnił, dlaczego część domów w wiosce jest podatna na zalanie. - Domy na skraju wioski stoją w dużym zagłębieniu, więc większość wody gromadzi się właśnie tam. Kiedy rzeki wylewają, woda napływa z drugiej strony wioski i wdziera się do naszych domów - opowiadał.

Papakonstantinu powiedział, że podobny problem pojawia się za każdym razem, gdy wystąpią większe opady, a władze nie robią nic, by mu zaradzić. Najgorzej było w 2023 roku, gdy region nawiedziła silna burza Daniel, zabijając 15 osób. Zniszczyła też most w Anochori, który nie został naprawiony.

- Nie robią nic z rzeką. Wylewa, gdy tylko pojawia się trochę więcej wody. Borykamy się z tym samym problemem od pięciu lat. Za każdym razem, gdy pada więcej niż zwykle, mamy powódź. Ani gmina, ani władze nic nie zrobiły. Żadnych prac, nic (...) To stało się absurdem - ubolewał.

Podtopienia w Atenach

Burza Byron zaznaczyła się także w innych rejonach Grecji, w tym w Attyce, gdzie znajdują się Ateny, stolica kraju. Woda zablokowała część głównych dróg, powodując duże utrudnienia w ruchu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące intensywność ulewy.

W sobotę w związku z groźną pogodą ogłoszono stan nadzwyczajny w gminie Megara i części gminy Mandra-Idilia w Attyce oraz w gminach Anatoliki Mani i Ewrotas na Półwyspie Peloponeskim. Burza zaznaczyła się także na greckich wyspach, doprowadzając do osuwisk na Zakintos i Krecie.