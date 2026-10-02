Świat Załamanie pogody na Krecie. Nie żyje rolnik Krzysztof Posytek |

Powódź na Krecie Źródło wideo: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS

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W nocy ze środy na czwartek pogoda na Krecie nagle się popsuła. Szczególnie trudna sytuacja zapanowała na górzystych terenach w środkowej części wyspy, gdzie doszło do powodzi i silnie wiało.

Powodzie na Krecie. Ofiara śmiertelna

Żywioł pochłonął życie co najmniej jednej osoby. W środowy wieczór rolnik ze wsi Karines, leżącej na południe od miasta Retimno wyszedł z domu, by zająć się swoim stadem. Gdy nie wrócił, rodzina zgłosiła jego zaginięcie. W czwartek rano policja i straż pożarna znalazły ciało mężczyzny przygniecione przez gruzy. Według Marii Leoni, wiceburmistrzyni Retimno, rolnik miał zginąć, gdy próbował przekroczyć wezbraną rzekę.

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Powodzie nawiedziły również górzystą gminę Milopotamos. W miejscowościach Zoniana i Axos woda wdarła się do domów i zalała drogi. W mieście Liwadia wezbrana rzeka częściowo zawaliła most. W momencie katastrofy przejeżdżało nim auto - dwie poruszające się nim osoby trafiły do szpitala. Wezbrała także rzeka Drakouliaris w gminie Heraklion. Służby przetransportowały kilkadziesiąt osób w bezpieczniejsze miejsca.

Powódź na Krecie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS

We wspomnianych Zonianie i Axos, a także w Anogei, doszło do przerw w dostawie prądu. Najgorsza sytuacja zapanowała w tej pierwszej miejscowości, gdzie silny wiatr przewrócił wiele słupów energetycznych. Władze gmin Milopotamos oraz Oropedio Lasitiu i Sitia we wschodniej części wyspy odwołały w czwartek zajęcia w szkołach i przedszkolach. Władze wysłały ostrzeżenia do mieszkańców, by unikali podróżowania.