Świat Grecja. Pływała u wybrzeży popularnej wyspy, uderzyły ją spadające skały Damian Dziugieł |

Grecję nawiedziła kolejna fala upałów Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Eriks Z/Shutterstock

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Jak poinformowała w niedzielę grecka telewizja ERT, powołując się na informacje straży przybrzeżnej, 34-letnia Australijka przebywała niedaleko wioski Kleftiko na południowym wybrzeżu wyspy Milos na Morzu Egejskim.

Turystyka wybrała się na jednodniową wycieczkę łodzią wokół wyspy. Nagle w pewnym momencie, podczas kąpieli w wodzie, kobieta została uderzona w głowę oraz w ramię przez spadające odłamki skał.

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Kobietę zabrano do szpitala

Kobieta została przewieziona do portu na wyspie, była przytomna, a następnie zabrana do tamtejszej placówki medycznej. Tam udzielono jej pierwszej pomocy. Służby uznały jednak, że Australijka wymaga dalszej pomocy lekarzy i musi zostać przetransportowana do szpitala w Pireusie, pod Atenami.