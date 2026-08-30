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Grecja. Pływała u wybrzeży popularnej wyspy, uderzyły ją spadające skały

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Kamienne zbocza u wybrzeży wyspy Milos
Grecję nawiedziła kolejna fala upałów
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Eriks Z/Shutterstock
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Turystka z Australii została ranna po tym, jak u wybrzeży greckiej wyspy Milos uderzyły ją spadające skały - poinformowały lokalne media. Kobieta potrzebowała pomocy medycznej.

Jak poinformowała w niedzielę grecka telewizja ERT, powołując się na informacje straży przybrzeżnej, 34-letnia Australijka przebywała niedaleko wioski Kleftiko na południowym wybrzeżu wyspy Milos na Morzu Egejskim.

Turystyka wybrała się na jednodniową wycieczkę łodzią wokół wyspy. Nagle w pewnym momencie, podczas kąpieli w wodzie, kobieta została uderzona w głowę oraz w ramię przez spadające odłamki skał.

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Kobietę zabrano do szpitala

Kobieta została przewieziona do portu na wyspie, była przytomna, a następnie zabrana do tamtejszej placówki medycznej. Tam udzielono jej pierwszej pomocy. Służby uznały jednak, że Australijka wymaga dalszej pomocy lekarzy i musi zostać przetransportowana do szpitala w Pireusie, pod Atenami.

Źródło: eKathimerini, ERT
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Tagi:
Grecja
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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