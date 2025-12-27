Logo TVN24
Świat

Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy

2025-12-27-1517-ANTE_895550_OREIVATES_2-0001
Znaleziono ciała czworga wspinaczy, którzy zaginęli w święta Bożego Narodzenie
Znaleziono ciała czworga wspinaczy, którzy zaginęli w święta Bożego Narodzenia. Służby ustaliły, że grupę porwała lawina. Do tragedii przyczyniły się trudne warunki panujące w górach.

25 grudnia w godzinach porannych czwórka wspinaczy - troje mężczyzn i kobieta - wybrała się w góry w krainie Fokida w środkowej Grecji. Grupa rozpoczęła wyprawę w wiosce Athanasios Diakos, a ich celem był Korakas - szczyt o wysokości 2495 metrów nad poziomem morza.

Wieczorem tego samego dnia utracono kontakt ze wspinaczami - nie można było się do nich dodzwonić z powodu braku sygnału. Krótko po północy zaniepokojony przyjaciel grupy, który nie wziął udziału w wyprawie, powiadomił o całej sytuacji służby.

Lawina porwała wspinaczy

Służby przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Wzięło w niej udział około 30 strażaków i ratownicy górscy, którzy mieli do dyspozycji specjalny pojazd, drona i śmigłowiec. Poszukiwania prowadzono w wymagającym terenie i przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Akcja skończyła się w piątek wieczorem, gdy znaleziono ciała czwórki wspinaczy, częściowo przykryte śniegiem, na stromym i niedostępnym zboczu szczytu Korakas, na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza. Służby poinformowały, że grupę porwała lawina. Ciała znajdowały się bardzo blisko siebie co wskazuje na to, że wspinacze nie zdążyli zareagować, gdy nagle zasypał ich śnieg.

W sobotę, gdy warunki się poprawiły, służby starały się wydobyć ciała wspinaczy. Jedno zostało pomyślnie przetransportowane helikopterem. W sobotę nadal trwały prace nad przeniesieniem ciał pozostałej trójki na pobliski płaskowyż, gdzie będzie można je wydobyć za pomocą wyciągarki.

Trudne warunki przyczyniły się do tragedii

W rozmowie z greckim nadawcą publicznym ERT przewodniczący związku zawodowego strażaków, Kostas Tsigas, opowiadał o wstępnych przyczynach tragedii.

- Widoczność była bardzo słaba i leżało dużo śniegu, co mogło wpłynąć na trasę, którą podążali wspinacze - wyjaśnił.

Tsigas dodał, że choć niektórzy członkowie grupy wspięli się już wcześniej na szczyt Korakas, to niedawne opady śniegu sprawiły, że odnalezienie szlaków stało się niezwykle trudne.

Autorka/Autor: kp

Źródło: ENEX, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

