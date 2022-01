Wal dziobogłowy utknął u wybrzeża Aten. "To rzadkie dla tego gatunku"

- Jest ranny, prawdopodobnie chory i zdezorientowany - powiedział Spiros Mitritsakis, ratownik zaangażowany w akcję ratunkową. - Eksperci, którzy zajmują się tymi ssakami powiedzieli, że mógł uderzyć w rafy i ma złamany dziób. Jego dezorientacja nie pozwoli mu wrócić na głębsze wody, a stan niestety stale się pogarsza. Próbowaliśmy go karmić i podawać mu elektrolity dożylnie, jednak nie było to możliwe - dodał.

Według greckiej organizacji pozarządowej Arion, która zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy osieroconym wielorybom i delfinom, 3,5-metrowy wal po raz pierwszy pojawił się w czwartek w innym rejonie wybrzeża. Nie wyglądał wtedy na rannego. Jednak powrócił i ponownie utknął na mieliźnie w piątek rano w Palaio Faliro. Eksperci sprawdzają, co mogło uniemożliwić mu odpłynięcie.

Grecja. Wal dziobogłowy

Wale dziobogłowe ( Ziphiidae ) to walenie średnich rozmiarów, osiągają do 13 metrów długości. Występują w głębokich wodach wszystkich oceanów. Są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, w greckich wodach rozmnażają się, ale rzadko docierają w płytkie miejsca.

- To jest rzadkie dla tego gatunku. To bardzo nieśmiałe zwierzę, które nie zbliża się do ludzi i preferuje duże głębokości - powiedziała Aimilia Drougas, oceanografka i współzałożycielka organizacji Arion. Dodała, że obrażenia tego walenia mogą mieć charakter powierzchniowy.