Grecja. Ulice zamieniły się w rzeki. Nie żyje mężczyzna

Skutki ulew na Rodos Źródło wideo: PAP/EPA/LEFTERIS DAMIANIDIS Źródło zdj. gł.: EPA

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Jak podał portal "Protothema", 62-letni pracownik hotelu został znaleziony przez funkcjonariuszy straży przybrzeżnej w pobliżu małej, nadmorskiej wioski oddalonej około 30 kilometrów od miasta Rodos. Mężczyzna jechał samochodem, gdy woda porwała auto i zmyła je do morza. Pojazd znaleziono w morzu niedaleko brzegu, a kierowca nie przeżył.

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Na Rodos wprowadzono stan wyjątkowy

Gwałtowne warunki pogodowe zmusiły władze Rodos do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Burmistrz Alexandros Koliadis przekazał, że sytuacja jest "niezwykle poważna", ponieważ ulewy doprowadziły do znacznych utrudnień w ruchu i naruszyły infrastrukturę. W związku z niebezpieczną pogodą odwołano posiedzenie miejskiej rady Rodos, a także zamknięto szkoły - uczniowie nie

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Woda zmieniła drogi w rzeki, a dziesiątki pojazdów zostało unieruchomionych lub porwanych przez rwący potok. Na trasie Archangelos-Malonas wstrzymano ruch, kiedy duży głaz spadł i uszkodził drogę. W miejscowości Jalisos uderzenie pioruna w dom wywołało pożar, który na szczęście nie spowodował większych konsekwencji.

"Protothema" podała także dane meteorologiczne ze stacji na Rodos - w środę od 6.30 do 12.50 spadły tam aż 202 litry deszczu na metr kwadratowy. Około południa nad wyspą pojawiały się również liczne wyładowania.

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Niebezpiecznie w innych regionach

Jak podał portal "Ekathimerini", w środę groźnie było nie tylko na Rodos. W regionie Aten strażacy otrzymali prawie 60 zgłoszeń, które dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obszarów i usuwania powalonych drzew. W niektórych częściach wyspy Eubea władze apelowały do mieszkańców o ograniczenie podróży - wiele dróg wypełniły wody powodziowe.

Według meteorologów w środę wieczorem pogoda zaczęła się stopniowo poprawiać. Tylko nad Morzem Egejskim do późnej nocy mogą utrzymać się warunki sztormowe.