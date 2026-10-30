Świat Grecja. Trzy lata po niszczycielskim sztormie nawiedziło ich kolejne potężne załamanie pogody Matylda Dziechcińska |

Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podają dane ze stacji meteorologicznych Narodowego Obserwatorium w Atenach, w największe opady zanotowano w południowej części półwyspu Pelion w Tesalii i na wyspie Skiatos. Do środowego popołudnia spadło tam ponad 100 litrów na metr kwadratowy deszczu.

Jak poinformowała lokalna straż pożarna, w nadmorskiej miejscowości Platanias na półwyspie Pelion mieszkańcy wzywali ratowników, aby pomagali im w przemieszczaniu się łodziami po podtopionych ulicach. Pod wodą znalazły się także posesje. Woda wdarła się między innymi na podwórko jednej ze starszych mieszkanek Platanias. Było jej na tyle dużo, że syn kobiety nie mógł wejść do jej domu. Na szczęście zdążyła udać się na piętro, gdzie nie dosięgnęła jej powódź.

Także w innej nadmorskiej miejscowości, Milinie, ulicami płynęły potoki. To uniemożliwiało nie tylko przejazd pojazdów, lecz także bezpieczny ruch pieszych.

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Władzom zarzuca się brak działań

Jak poinformował burmistrz południowego Pelionu, Michalis Mitzikos, powódź uszkodziła dwie studnie zaopatrujące region w wodę. W związku z tym pod znakiem zapytania stoi zarówno ilość, jak i jakość wody pitnej.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że po przejściu sztormu Daniel trzy lata temu lokalne władze nadal nie podjęły działań mających chronić okolicę przed powodziami. Według nich za zniszczenia dużą odpowiedzialność ponoszą urzędnicy.

- Nie zostaliśmy zalani dlatego, że opady były tak ogromne jak podczas sztormu Daniel. Zostaliśmy zalani wskutek karygodnego zaniedbania osób odpowiedzialnych. Minęły trzy lata od Daniela, a przy ujściu potoku Chalorema nie zrobiono absolutnie nic - powiedział jeden z mieszkańców Platanias w porannym programie informacyjno-publicystycznym "Koinonia Ora Mega".

Mitzikos, ustosunkowując się do zarzutów mieszkańców, podkreśla, że skala opadów była tak duża, iż żadna infrastruktura nie byłaby w stanie całkowicie powstrzymać skutków żywiołu.