Trzęsienie ziemi na Krecie. Odczuła je cała wyspa
Do trzęsienia ziemi doszło w piątek po godzinie 6 rano czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się na Morzu Śródziemnym, około 11 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Jerapetra we wschodniej części wyspy.
Odczuwalne na całej wyspie
Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) i Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) magnituda zjawiska wynosiła 5,8. Portal Kathimerini podał, że trzęsienie ziemi było odczuwalne na całej Krecie, ale do tej pory nie przekazano informacji o jakichkolwiek zniszczeniach. EMSC podało w mediach społecznościowych, że wstrząsy mogło poczuć nawet 378 tysięcy osób.
"To były całkiem silne wstrząsy, trwały jakieś dwadzieścia sekund" - przekazał jeden ze świadków za pośrednictwem systemu raportowania EMSC. Inna osoba powiedziała, że trzęsienie odczuła jak "fale uderzające w dom".
Źródło: USGS, Reuters, Kathimerini
