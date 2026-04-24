Świat Trzęsienie ziemi na Krecie. Odczuła je cała wyspa

Do trzęsienia ziemi doszło w piątek po godzinie 6 rano czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się na Morzu Śródziemnym, około 11 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Jerapetra we wschodniej części wyspy.

Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) i Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) magnituda zjawiska wynosiła 5,8. Portal Kathimerini podał, że trzęsienie ziemi było odczuwalne na całej Krecie, ale do tej pory nie przekazano informacji o jakichkolwiek zniszczeniach. EMSC podało w mediach społecznościowych, że wstrząsy mogło poczuć nawet 378 tysięcy osób.

"To były całkiem silne wstrząsy, trwały jakieś dwadzieścia sekund" - przekazał jeden ze świadków za pośrednictwem systemu raportowania EMSC. Inna osoba powiedziała, że trzęsienie odczuła jak "fale uderzające w dom".

ℹEvent wrap-up: today a M5.8 #earthquake (#σεισμός) hit #Ierápetra (#Greece) at 06:18:53 local time (UTC 03:18:53). Shaking was felt over 100km by approximately 378K people in Greece. — EMSC (@LastQuake) April 24, 2026 Rozwiń