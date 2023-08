Grecja. Tak gorącego lipca nie odnotowano w Atenach od 160 lat

Najwyższa temperatura, jaką odnotowano w ciągu dnia w lipcu 2023 wyniosła 42,8 st. C. Niewiele zabrakło, a pobity zostałby historyczny rekord ciepła z 26 czerwca 2007 roku, kiedy termometry wskazały 44,8 st. C. Podobnie było w przypadku wartości odnotowanych w nocy - w ubiegłym miesiącu najwyższa wartość sięgnęła 30,8 st. C i nie przebiła rekordu z 3 sierpnia 2021 (31,6 st. C).