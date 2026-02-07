Logo TVN24
Świat

Gwałtowne ulewy w Grecji. Nie żyje jedna osoba

|
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Przez Grecję przeszła silna burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń
Przez Grecję przetoczył się potężny układ burzowy. W wyniku ulew i silnego wiatru w wielu rejonach kraju doszło do powodzi i uszkodzeń infrastruktury. Zginęła co najmniej jedna osoba.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W czwartek pogoda w Grecji znacznie się pogorszyła. Od zachodu przez kraj przeszedł układ burzowy, który przyniósł silny wiatr i intensywne opady deszczu. Z danych Obserwatorium Narodowego w Atenach wynika, że w zachodniej Grecji w czwartkowy wieczór spadło miejscami ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy.

Osuwisko w Olimpii

Burza najbardziej dotknęła region Morza Jońskiego. Władze informowały o powodziach, powalonych drzewach oraz przerwach w dostawie prądu i wody w kilku regionach.

W czwartek w mieście Pirgos w zachodniej części Półwyspu Peloponeskiego doszło do zalania domów i ulic. Strażacy wypompowywali wodę i ratowali mieszkańców z zalanych posesji. Z powodu uszkodzeń władze miasta zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół, żłobków i świetlic.

Nieopodal Olimpii, znanej ze starożytnych igrzysk, doszło do osuwiska i częściowego zawalenia się mostu. W rezultacie uszkodzony został główny wodociąg, co odcięło dopływ wody do Pirgos i okolicznych miejscowości. Władze przekazały, że na miejscu pracują ekipy remontowe, ale naprawa może potrwać.

Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Źródło: ENEX

Woda porwała mężczyznę

Groźna pogoda zaznaczyła się nie tylko na Peloponezie. W stolicy Grecji, Atenach, ulewy wywołały poważne problemy na drogach, a na północy kraju, w Polikastro, woda zalała kilka tysięcy hektarów upraw. Na Korfu, w wiosce Afionas, rozwinęła się trąba powietrzna, która uszkodziła dachy kilku budynków.

W wyniku ataku żywiołu śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. Na północnym wschodzie kraju świadkowie donieśli o mężczyźnie, który został porwany przez wodę w czwartek rano, gdy próbował przekroczyć rzekę. Od tego czasu strażacy prowadzili poszukiwania. Ostatecznie znaleźli ciało mężczyzny w mieście Komotini.

Nikoleta Ziakopoulou, meteorolog państwowej stacji ERT przekazała, że pogoda w Grecji poprawi się w sobotę. Jednocześnie ostrzegła, że od niedzieli aura znów stanie się niestabilna.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, ERT, eKathimerini

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

