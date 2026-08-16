Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Grecja. Salamina. Ogień na popularnej greckiej wyspie. Dwie osoby nie żyją, setki ewakuowano

|
Pożary na wyspie Salamina
Grecja. Ogień szaleje na wyspie Salamina
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W niedzielę na greckiej wyspie Salamina, popularnej wśród turystów, wybuchł pożar. Dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych w wyniku poparzenia bądź zatrucia się dymem. Władze ewakuowały drogą morską blisko 600 osób. Żywioł gaszony jest z ziemi oraz z powietrza.

Ciała dwóch starszych osób znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie miało dojść do wybuchu pożaru. Grecki minister zdrowia Adonis Jeorjadis poinformował, że 10 osób odniosło obrażenia - albo w wyniku oparzeń, albo w wyniku wdychania dymu - oraz że pięć z nich trafiło do szpitala, wśród nich była kobieta z oparzeniami drugiego stopnia.

Ewakuacja na greckiej wyspie

Władze poinformowały, że z plaży Saterli ewakuowano drogą morską łącznie 593 osoby. W rejonie tym nadal pozostaje motorówka straży pożarnej oraz dwie jednostki pływające straży przybrzeżnej - podał portal eKathimerini.

- To prawdziwa katastrofa. Domy spłonęły - relacjonowała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Maria Papaeleftheriou, mieszkanka wyspy.

Pożar na wyspie Salamina
Pożar na wyspie Salamina
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

>>> CZYTAJ TEŻ: Największy pożar lasów w historii Belgii. Ogień zbliża się do granicy z Niemcami

Wielu strażaków na miejscu

Uszkodzone zostały domy i samochody. Z ogniem walczy 260 strażaków za pomocą 58 samochodów strażackich, 10 samolotów i siedmiu śmigłowców. Akcję utrudnia silny wiatr, który roznieca płomienie.

W niedzielę na Salaminie panowało wysokie zagrożenie pożarowe. Mieszka tu około 40 tysięcy osób. Wyspa położona jest w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów.

Akcja gaśnicza na wyspie Salamina
Akcja gaśnicza na wyspie Salamina
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS
Źródło: PAP, Reuters, eKathimerini
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
1 godz 1 min
pc
Marek Konkolewski, Cezary Tomczyk
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
GrecjaPożary
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Foka w Mielnie
"Nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć"
Polska
Hiszpania
Nawałnica na zachodzie Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją
Świat
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Tragedia w litewskim kurorcie. Nie żyje nastolatek z Polski
Świat
Opady na godzinę 23 wg modelu GFS
Nawet 40 litrów wody. Idą burze z ulewami
Prognoza
Śmigłowiec Ratunkowy TOPR
Trudny weekend w Tatrach. Nie żyje turysta
Polska
Trwa największy pożar w Belgii
Największy pożar lasów w historii Belgii. Ogień zbliża się do granicy z Niemcami
Świat
Upały we Włoszech
W pogodzie we Włoszech nastąpi przełom
Świat
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Prognoza
Skutki huraganu Lala, Hawaje
"Lepiej być w domu". Lala zbliżyła się do Hawajów
Świat
Trzęsienie ziemi w Indonezji zniszczyło wiele domów
"Wziąłem ze sobą tylko swoje ciało"
Świat
Gorąco ( +33) pod Tatrami
Pogoda podzieli Polskę. W części kraju jak na patelni
Polska
Kozy
Dwie kozy wsiadły do miejskiego autobusu
Ciekawostki
Popękana droga po trzęsieni ziemi
Ziemia wciąż się trzęsie. Są kolejne ofiary śmiertelne
Świat
Pożar w Belgii
Największy pożar w historii kraju. Władze ogłaszają pierwsze ewakuacje
Świat
Ulewa, intensywne opady, deszcz
Nadchodzi diametralna zmiana pogody
Prognoza
Lala na zdjęciu satelitarnym
Lala zmierza na Hawaje. Może stać się huraganem
Świat
skumulowane opady do 29 sieprnia
Pogoda na drugą połowę sierpnia. "Modele dają wyraźny sygnał"
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Armilli nieopodal Granady w Hiszpanii
Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. "Zaczyna to bardzo przypominać koniec świata"
Świat
Orka Toni
Jedna z najrzadszych orek świata znaleziona z ranami. "Ślady wskazujące na trafienie śrutem"
Świat
Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Utrudnienia się przedłużają. Polska przewodniczka z "dobrą wiadomością"
Świat
Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji
Chorwację trawią pożary, mieszkańcy liczą straty. "Prawie dostałem zawału"
Świat
Pożar w Chorwacji
"Wszystko działo się błyskawicznie". Polak o ucieczce przed wielkim pożarem
Świat
Pożar na wyspie Kos
Pożar na popularnej greckiej wyspie
Świat
Pożar w Stourbridge
Kraj "jak beczka prochu". Kilkadziesiąt domostw ucierpiało w pożarze
Świat
Obserwacja aktywności Etny z bliska
To nie koniec paraliżu lotniska. Kolejny dzień utrudnień
Świat
Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja
Kolejny pożar w Chorwacji. "Kłęby dymu były ogromne, nad nami latały samoloty"
Świat
2pozar
Mapa pełna czerwieni. "Natychmiast zadzwoń pod numer 112"
Polska
Chorwacja. W rejonie Omisza szaleje pożar
Wielki pożar w chorwackim kurorcie. Polacy wśród poszkodowanych
Świat
Pożary w Chorwacji
Ogień w popularnym kurorcie. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Pożar w Huertgenwald w zachodnich Niemczech
Pożar na zachodzie Niemiec. "Zabraliśmy rzeczy, a potem uciekliśmy"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom