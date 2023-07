"Tak blisko ognia jeszcze nie byliśmy". Akcja strażaków, zablokowana droga

"Tak blisko ognia jeszcze nie byliśmy, on jest też blisko drogi"

- Chcieliśmy zawrócić w stronę wybrzeża i niestety napotkaliśmy ten ogień. Tak blisko ognia jeszcze nie byliśmy, on jest też blisko drogi - opowiadała. - To jest świeży ogień. Wcześniej, kiedy jechaliśmy tą drogą, nie było żadnego problemu - mówiła, w czasie gdy trwała "akcja strażaków ramię w ramię z policją, by ten pożar szybko opanować".