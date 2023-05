Śmiertelny wypadek podczas burzy na Rodos

Dramatyczna akcja ratunkowa

Jak przekazali portalowi "Rodiaki" świadkowie zdarzenia, około godziny 14 czasu lokalnego (13 czasu środkowoeuropejskiego letniego) nad Rodos rozpętała się burza. Prawie wszyscy plażowicze wyszli z wody, jednak mężczyzna pozostał na morzu mimo apeli docierających do niego z brzegu. W pewnym momencie w wodę trafił piorun, a ładunek elektryczny poniósł się po powierzchni, raniąc 26-latka. Mężczyzna spadł z deski głową do morza.

- Gdy się do niego zbliżyłem, zobaczyłem, że leży twarzą do dołu i jest cały siny. Od razu wiedziałem, że liczy się każda sekunda, więc zacząłem ciągnąć go do brzegu - opowiadał portalowi "Rodiaki" plażowicz, który przeprowadził akcję ratunkową. - Bałem się, że i ja tak skończę, ale nie przestawałem płynąć.