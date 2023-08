W ciągu ostatniego tygodnia w Grecji wybuchło ponad 500 pożarów

- Grecja przeżywa najtrudniejszy rok pod względem warunków klimatycznych w historii - powiedział rzecznik rządu Pavlos Marinakis podczas briefingu prasowego. Dodał, że może to być związane ze zmianami klimatu. - Połączenie wysokiej temperatury, suszy, silnego wiatru tworzą idealne warunki dla pożarów - mówił Marinakis. - To bardzo trudne lato - dodał.

Zatrzymano podpalaczy

Ofiary śmiertelne

W piątek na pogorzelisku w rejonie portowego miasta Aleksandropolis, położonego na wschodzie kraju w pobliżu granicy z Turcją, odnaleziono zwęglone zwłoki. Oznacza to, że zginęło tam w sumie 19 osób. Ponieważ nikt nie zgłosił zaginięć, podejrzewa się, że byli to migranci, którzy przedostali się do Grecji z Turcji. Trwa identyfikacja szczątków. Uruchomiono telefon dla osób poszukujących rodzin operujący w angielskim, arabskim, tureckim, paszto i urdu. Rzecznik rządu w wywiadzie dla lokalnej telewizji przypomniał, że winnym podpaleń grozi dożywocie. Zapytany o karanie sprawców dodał, że "jesteśmy to winni ludziom, którzy zginęli, a także tym, którzy stracili swoje nieruchomości.