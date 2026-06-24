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Świat

Pożary w Grecji. Aresztowano cztery osoby, zamknięto autostradę

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Pożar w Grecji
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
W ciągu ostatniej doby greccy strażacy walczyli z kilkudziesięcioma pożarami roślinności. Według lokalnych władz w kolejnych dniach może być ich znacznie więcej, bo prognozowane są upały. Są pierwsze aresztowania.

Fala upałów, która objęła sporą część Europy, zmierza też do Grecji. Wysoka temperatura powietrza w połączeniu z suchym podłożem i brakiem opadów sprawią, że mogą bardzo łatwo wybuchać pożary.

We wtorek na północy kraju termometry pokazały 34-35 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach ma być jeszcze goręcej.

Temperatura maksymalna w Grecji we wtorek 23.06
Temperatura maksymalna w Grecji we wtorek 23.06
Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Wybuchł pożar, zamknięto autostradę

Potężny pożar wybuchł w poniedziałek po południu na terenie Beocji, która położona jest w środkowej części Grecji. Z powodu zagrożenia, jakie niósł ze sobą żywioł, zamknięto część autostrady łączącej Ateny z Lamią. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, co utrudniało działania strażaków. W akcji gaszenia brało udział około stu strażaków, a także samoloty gaśnicze.

Jak podał grecki portal Kathimerini, nie odnotowano żadnych osób rannych ani strat materialnych. Lokalne władze opisały pożar jako "rozległy".

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Duże ryzyko wybuchu pożarów

We wtorek Sekretariat Generalny do spraw Ochrony Ludności wraz z Ministerstwem Kryzysu Klimatycznego opublikowali mapę prognozy ryzyka pożarowego. Według niej w kilku regionach w Grecji prognozowane jest ryzyko na poziomie trzecim, czyli bardzo wysokie.

Ostrzeżenie pojawiło się w ubiegłym tygodniu, gdy wybuchły już pierwsze pożary lasów sezonu letniego w 2026 roku. Władze boją się, że sygnalizuje to wczesny i bardzo trudny sezon pożarowy. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin strażacy interweniowali przy 33 pożarach terenów leśnych i rolnych. Trzydzieści z nich udało się opanować w początkowej fazie, natomiast działania gaśnicze przy trzy pozostałe stanowiły znacznie większe wyzwanie. Greckie władze ponownie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac w terenie, zwłaszcza w okresie wysokiego zagrożenia pożarowego.

Cztery osoby aresztowane

Greckie służby zatrzymały cztery osoby podejrzane o nieumyślne spowodowanie pożarów, które wybuchły w różnych regionach kraju. Do zdarzeń doszło w okolicach Salonik, Beocji, na Eubei oraz w Magnezji.

Większość pożarów lasów w Grecji nadal wynika z ludzkiego zaniedbania. Urzędnicy wezwali społeczeństwo do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zwłaszcza podczas obsługi maszyn lub wykonywania prac na świeżym powietrzu w sezonie pożarowym.

Działania prewencyjne

Wraz z nadejściem lata mieszkańcy są prawnie zobowiązani do oczyszczenia swoich działek z łatwopalnych odpadów. Pobocza dróg, które jeszcze kilka tygodni temu były pokryte gęstym kępami polnych kwiatów, zostały skoszone do samej ziemi. Ekipy wyposażone w piły łańcuchowe usuwają gęste zarośla i niskie gałęzie.

Naukowcy twierdzą, że powtarzające się pożary sprawiają, że las nie jest już w stanie odrodzić się w sposób naturalny. W związku z tym rząd, przy wsparciu innych organizacji, takich jak WWF, rozpoczął w ostatnich latach program ponownego zalesiania. Jest to jednak trudne zadanie. Według danych Narodowego Obserwatorium w Atenach w regionie Attyki w latach 2017–2024 pożary zniszczyły 37 procent lasów i łąk.

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Źródło: ENEX, kathimerini
Tagi:
GrecjaUpałPożary
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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