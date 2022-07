Pożar w pobliżu Aten. Ewakuowano ludzi, z żywiołem walczy ponad stu strażaków

Pożar wybuchł w gminie Schimatari, około 50 kilometrów od stolicy Grecji. Z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków, wspieranych przez cztery samoloty i dwa śmigłowce. Opanowanie płomieni utrudniały wysoka temperatura i silny wiatr. Władze wezwały w poniedziałek mieszkańców miasta Dilesi do opuszczenia swoich domów, ponadto konieczne było zatrzymanie kursowania lokalnych pociągów.

Konieczna była ewakuacja

Letnie pożary w Grecji nie są nowym zjawiskiem. W zeszłym roku ogień spustoszył ponad 120 tysięcy hektarów lasów, co było spowodowane najgorszą falą upałów od 30 lat. Latem 2018 roku pożar wybuchł w pobliżu miasta Mati, a w jego wyniku zginęły 102 osoby.

Pomoc innych krajów

Kilkudziesięciu rumuńskich i bułgarskich strażaków rozpoczęło w sobotę 2 lipca służbę w Grecji. To pierwsi członkowie europejskich sił, które zostaną wysłane do tego kraju, aby zapewnić wsparcie w przypadku dużych pożarów latem. Ponad 200 strażaków i sprzęt z Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Norwegii i Finlandii będzie w gotowości do walki z żywiołem podczas najgorętszych miesięcy lipca i sierpnia.