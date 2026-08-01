Świat Pożar pod Atenami. "Na drogach leżą martwe zwierzęta. Wszystko spłonęło" Krzysztof Posytek |

Pożary na przedmieściach Aten Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PSOMAS VASILIS

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Ogień trawi jednostki regionalne Beocja i Attyka Zachodnia, położone kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Aten. W piątek po południu z powodu pożaru ewakuowano około 500 mieszkańców i turystów z miejscowości Agios Vasileios. Żywioł uszkodził domy w kilku miejscowościach.

Pożar pod Atenami. Przerażające relacje

W nocy z piątku na sobotę pożar mocno doświadczył nadmorską miejscowość Porto Germeno w Attyce Zachodniej, położonej jakieś 70 kilometrów od stolicy kraju. Jak przekazał dziennik "Kathimerini", w sobotę strażacy walczyli z ogniem na trzech oddzielnych frontach. Władze podały, że w sobotę we wczesnych godzinach porannych ewakuowano drogą morską kilkanaście osób.

- Porto Germeno zostało całkowicie spalone. Na drogach leżą martwe zwierzęta, a na jezdnię spadły skały. Wszystko spłonęło - relacjonował strażak-ochotnik w rozmowie z państwową telewizją ERT. Inny wolontariusz walczący z żywiołem opisał, że widział ścianę ognia o wysokości 20-30 metrów. - Nie było jak wyjść. Myśleliśmy, że może się to skończyć jak w Mati - powiedział, nawiązując do pożaru lasów w pobliżu Aten z 2018 roku, w którym zginęło ponad 100 osób.

Według dziennika "Proto Thema" żywioł szalejący w pobliżu Porto Germeno wykazuje cechy megapożaru. Ze względu na bardzo silny wiatr ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko i na znacznym obszarze, a strażacy nie są w stanie temu zapobiec.

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Pożary w okolicach Koryntu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/PSOMAS VASILIS

Relacja Polaka z Aten. "Widzieliśmy z tarasu ogromne kłęby dymu"

Na antenie TVN24 o pożarach w okolicach Aten opowiadał Łukasz Denys. Polak przybył do stolicy Grecji w piątek po południu i bardzo zaniepokoiło go to, co zobaczył tego dnia z tarasu swojego pokoju hotelowego.

- Widzieliśmy z tarasu ogromne kłęby dymu, siedem czy dziesięć helikopterów przelatywało przez centrum Aten. Pożar, który był widoczny, trwał około pięciu godzin. Wieczorem, około godziny 18-19, nie było już widać żadnych kłębów dymu w centrum Aten - relacjonował.

Denys powiedział, że ani w piątek, ani w sobotę nie otrzymał żadnego komunikatu świadczącego o zagrożeniu. Nie odbywa się ewakuacja, turyści przebywają bezpiecznie w hotelach i nic nie wskazuje na to, by samo miasto było w niebezpieczeństwie.

Polak opowiada o sytuacji pożarowej w Atenach Źródło: TVN24/Reuters