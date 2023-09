W Grecji odnaleziono kolejne ciała, ewakuowano już ponad cztery tysiące osób

czytaj dalej

Oto najlepszy przykład miłości matki do dziecka. Kiedy szympansica Samantha odkryła, że jej przybrany syn Gandali został ukąszony przez węża, niechętnie oddała go opiekunom z australijskiego Rockhampton Zoo, by mogli zająć się malcem. Gdy tylko ten wrócił do pełni sił, zwierzęta padły sobie w objęcia. Wzruszający moment zarejestrowano na nagraniu.