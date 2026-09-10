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Świat

Grecja. Piorun uderzył w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem

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W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
W 2026 roku Grecję trawiło wiele pożarów
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Greccy strażacy od wielu dni walczą z pożarem, który zaczął się od trafienia pioruna w szczyt góry. Akcję gaśniczą utrudnia ukształtowanie terenu. Jak wyjaśnia profesor leśnictwa, w pewnych miejscach ogień ma pełzający charakter.

31 sierpnia w szczyt góry Trapezitsa w okolicy miejscowości Konitsa, znajdującej się w Epirze w północno-zachodniej Grecji uderzył piorun. Wywołał pożar, z którym po 10 dniach wciąż walczą greccy strażacy. - Rozległ się ogłuszający huk, a ze szczytu góry natychmiast uniósł się dym - opowiadał w rozmowie z gazetą "Kathimerini" mieszkaniec Konitsy Kostas Nikolopoulos, wspominając moment wybuchu pożaru.

Pożar w Grecji. Pali się na zboczach góry i w wąwozie

Walkę z ogniem utrudnia ukształtowanie terenu. Płonie roślinność na zboczach góry oraz wąwozie Aoos - w obu miejscach prawie nie ma dróg, przez co strażacy nie mogą korzystać z ciężkiego sprzętu. 1 września nadzieję służb rozbudził deszcz, ale nie ugasił on ognia. Co gorsza, 6 września pożar wyjątkowo się rozszalał i zbliżył się do Konitsy.

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W kolejnych dniach sytuacja się poprawiła, ale jak przekazał Tasos Kotsikos - prezes lokalnego klubu alpinistycznego, którego członkowie pomagają strażakom - w środę wciąż aktywne były dwa ogniska pożaru. Jedno z nich znajduje się we wspomnianym wąwozie Aoos, w którym spaliło się około 600 hektarów, w tym cenne przyrodniczo obszary. Strażacy walczą tam z ogniem za pomocą helikopterów, raz po raz wykonując zrzuty wody.

- Większość miejsc po stronie wąwozu jest niedostępna. Znowu czekamy na deszcz, mając nadzieję, że ugasi on pożar w wąwozie - powiedział Kotsikos.

"Pełzający" pożar

Profesor leśnictwa Ioannis Gitas z Uniwersytetu w Salonikach wyjaśnił, że część pożaru to powoli rozprzestrzeniający się ogień naziemny. Trawi on nie same drzewa, a suche liście, igły sosnowe, gałęzie i inną martwą roślinność.

- To właśnie nazywamy pożarem pełzającym - powiedział Gitas, zaznaczając, że podobne zjawisko zaobserwowano podczas ogromnego pożaru w Evros w 2023 roku. Dodał, że prawdziwe skutki ekologiczne ognia trawiącego Trapezitsę będą znane dopiero po jego całkowitym ugaszeniu.

Kobieta zginęła na Majorce
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Źródło: Kathimerini
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Tagi:
GrecjaPożary
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