Burza oddzieliła ją od matki. Mniszka śródziemnomorska po czterech miesiącach wróciła do morza

Mniszka śródziemnomorska, przedstawicielka krytycznie zagrożonego gatunku z rodziny fokowatych, żyła na świecie od około tygodnia, gdy październikowa burza w okolicach wyspy Eubea oddzieliła ją od matki. Odwodnione i niedożywione maleństwo znaleźli mieszkańcy. Przekazali w ręce specjalistów. Teraz - po czterech miesiącach opieki i leczenia - zwierzę wróciło do morza.

Czteromiesięczna mniszka śródziemnomorska, nazwana przez opiekunów Evi, wróciła do morza. Zwierzę niemal całe swoje życie spędziło w ośrodku leczniczym po tym, jak w wyniku burzy zostało rozdzielone od matki.

Mniszki śródziemnomorskie (Monachus monachus) to krytycznie zagrożone wyginięciem ssaki płetwonogie z rodziny fokowatych. Szacuje się, że ich populacja nie przekracza 500 osobników, z czego większość - 300 do 400 - żyje w wodach Grecji. Naukowcy ustalili, że za zmniejszenie liczebności gatunku odpowiadają czynniki takie, jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu oraz mniejszy dostęp do pożywienia z powodu nadmiernej eksploatacji łowisk. Mniszki żywią się głównie rybami, a także morskimi mięczakami.