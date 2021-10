Grecja. Ofiara śmiertelna frontu Ballos, autobus z pasażerami wpadł do dziury w drodze

Grecja. Nie żyje mężczyzna, utonęły zwierzęta

Zginęła jedna osoba na wyspie Eubea. To 69-letni rolnik, którego samochód porwały wody powodziowe. Uznawano go za zaginionego od czwartkowego wieczoru. Gdy woda wzbierała, mężczyzna pospieszył, by ratować swoje zwierzęta. Jego ciało odnaleziono na dnie rzeki.