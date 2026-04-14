USA. Grad wielkości kurzych jaj i trąby powietrze. A najgorsze jeszcze przed nimi

W mieście Dennison w Minnesocie spadł grad wielkości jajek
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Mieszkańców centralnych Stanów Zjednoczonych czeka trudny czas. Synoptycy ostrzegają przez wielodniową burzą niosącą ulewy i silny wiatr oraz ryzyko wystąpienia tornad i powodzi. W niektórych stanach groźnie było już w poniedziałek.

- W tym tygodniu pogoda będzie groźna na przestrzeni rozciągającej się na ponad 2500 kilometrów, od Wielkich Równin po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie. To bardzo niepokojąca sytuacja, ponieważ w niektórych miejscach burze mogą występować w seriach - wyjaśniła meteorolożka AccuWeather Elizabeth Danco.

Grad utworzył pokrywę jak śnieg

Już w poniedziałek układ burzowy przyniósł Minnesocie gradobicia. Telewizja KMSP, powołując się na relacje mieszkańców, podała, że w południowej części stanu gradziny miały średnicę kilku centymetrów, a niektóre osiągnęły wielkość kurzych jaj. W mieście Dennison na południu stanu grad padał bardzo intensywnie, tworząc grubą warstwę na ziemi. W hrabstwie Blue Earth pojawiło się z kolei tornado.

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Trąbę powietrzną zarejestrowano także w Kansas - w poniedziałek około godziny 19.45 miejscowego czasu Narodowa Służba Pogodowa (NWS) poinformowała, że tornado pojawiło się w mieście Ottawa. Żywioł powalał drzewa oraz uszkodził kilka budynków, z niektórych zrywając dachy. W wyniku burz w całym stanie ranne zostały trzy osoby, a prawie cztery tysiące mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Potężna burza w Kansas

Najgroźniejsza pogoda dopiero przed nimi

Według meteorologów układ burzowy ma osiągnąć największą intensywność we wtorek. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi opadami gradu i izolowanymi tornadami oraz bardzo silnymi podmuchami wiatru, które mogą przekraczać 130 kilometrów na godzinę. Takie warunki to ryzyko poważnych utrudnień w codziennym życiu.

- Silne burze mogą spowalniać ruch na autostradach, powodować opóźnienia na lotniskach, zakłócić funkcjonowanie firm i utrudnić dojazdy do pracy - wyliczyła Danco.

Meteorolożka dodała, że centrum kraju wkracza w sam środek wiosennego sezonu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zaapelowała do mieszkańców, by przenalizowali swój plan bezpieczeństwa i na bieżąco śledzili komunikaty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Źródło: AccuWeather, KMSP, KSHB, KSTP

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
