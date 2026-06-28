Świat Zabójcze gorąco. Niepokojące dane WHO Agnieszka Stradecka |

Węgry podczas upału Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Georgios_Kostomitsopoulos/Shutterstock

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"Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi; z powodu zmiany klimatu i jego ocieplania się fale gorąca, które niegdyś nazywano historycznymi, teraz występują co roku" - napisał w niedzielę na X szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Fale upałów określane są często jako cisi zabójcy - domy, szkoły, miejsca pracy w Europie nie zostały zbudowane z myślą o takich temperaturach" - podkreślił. Tedros zapewnił, że organizacja pracuje z państwami członkowskimi, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, koncentrując się na przygotowaniach do kolejnych fal upałów i wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej.

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Tu było najwięcej dodatkowych zgonów

Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około tysiąca zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. We Francji dobiega końca fala upałów, które okazały się bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich dniach najwyższe w historii temperatury odnotowano też m.in. w Wielkiej Brytanii, a następnie w Niemczech i Czechach. Fala upałów dotarła także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał obowiązujące do poniedziałku ostrzeżenie dla mieszkańców niemal całego kraju. W tym okresie temperatura w Polsce za dnia może wynieść do 42 st. C., a w nocy do 25 st. C.