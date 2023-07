Gorąco z Sahary uderzy we Włochy

czytaj dalej

W czwartek padł nowy rekord ciepła na Ziemi. Średnia globalna temperatura osiągnęła 17,23 stopnia Celsjusza - podało amerykańskie Narodowe Centrum Prognoz Środowiskowych (National Centers for Environmental Prediction). Poprzedni rekord odnotowano zaledwie kilka dni wcześniej, bo we wtorek. Wówczas termometry pokazały 17,18 st. C. Badacze obawiają się, że to przedsmak niepokojąco gorącego lata.